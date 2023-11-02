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Байден не считает, что Израиль пренебрегает нормами гуманитарного права в Газе

Кирби: Байден не считает, что Израиль пренебрегает нормами гуманитарного права

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не считает, что Израиль в конфликте с сектором Газа пренебрегает соблюдением норм международного гуманитарного права. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Во время брифинга журналисты отметили, что американский лидер часто призывает Израиль к соблюдению «международных законов войны». Кирби задали вопрос, означает ли это, что, по мнению Байдена, Тель-Авив не следует им.

«Нет», — сказал представитель Белого дома.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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