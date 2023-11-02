В МИД прокомментировали ситуацию вокруг работы посольств России и США

Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил ТАСС, что никакого просвета в диалоге между Россией и США по нормализации работы диппредставительств нет. Таким образом он ответил на вопрос о том, ведутся ли контакты между Москвой и Вашингтоном по вопросам обеспечения функционирования дипмиссий.

«Нет, никакого просвета. [Контакты] не готовятся. Только идут консультации периодические по условиям пребывания, но пока никаких новых решений или договоренностей нет», — сказал дипломат.

До этого в американском посольстве в Москве заявили, что США в непосредственном контакте с российскими официальными лицами обозначили готовность возобновить с РФ диалог по снижению ядерных рисков и выработке новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями. В дипмиссии указали, что готовы вступить в обсуждения, однако российская сторона не отреагировала на предложение, и в дипмиссии рассчитывают на ответ.

2 ноября минфин США расширил санкционные списки в отношении России. Под ограничения попали около 40 физлиц и десятки юрлиц.

Ранее в Госдуме признались, что уже «запутались в различных санкциях».