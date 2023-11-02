В ЦАХАЛ рассказали о продолжении наступления в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наступление на севере сектора Газа и расширяет зону боевых действий. Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, передает ТАСС.

«Солдаты продолжают разрушать оборонительные линии ХАМАС на севере сектора Газа и работают над обеспечением безопасности центральных районов», — заявил Хагари.

Также Хагари рассказал о ночном нападении ХАМАС на позиции ЦАХАЛ и его успешном отражении с применением ракетных катеров и авиации.

До этого «Исламский джихад» (организация запрещена в России) заявил об ударе по скоплениям войск ЦАХАЛ на юго-западе Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».