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Захарова оценила сравнение США беспорядков в Махачкале с еврейскими погромами

Захарова назвала провокацией сравнение США беспорядков в Махачкале с погромами

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сравнение американским Белым домом беспорядков в Махачкале с еврейскими погромами в Российской империи провокацией. Об этом сообщает ТАСС.

«Подобные заявления, которые были сделаны в Белом доме, — очередная провокация, которая нацелена на разжигание националистических чувств», — заявила она.

Захарова подчеркнула, что российская сторона рассматривает это как очередную попытку дестабилизации со стороны США в РФ.

29 октября в аэропорт Махачкалы при приземлении рейса из Тель-Авива ворвалась толпа мужчин, которая устроила беспорядки. Аэропорт закрыли, вскоре власти Дагестана сообщили, что нарушителей порядка задержали. Аэропорт Махачкалы возобновил работу 30 октября.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев сообщил «Газете.Ru», что Россия сделает все возможное, чтобы защитить евреев от попыток проявления антисемитизма.

Ранее главный раввин России призвал избегать пропаганды ненависти в стране.

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