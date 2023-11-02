Стало известно о реакции премьера Италии на разговор с российскими пранкерами

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони была «вне себя» после разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Об этом пишет портал Affaritaliani cо ссылкой на близкие к политику источники.

Как отмечает портал, в ближайшее время из-за инцидента могут быть предприняты меры, и не исключается, что голова дипломатического советника премьера Франческо Тало «может полететь с плеч».

По мнению авторов материала, ситуация с розыгрышем является «сенсационной ошибкой, которая подвергла Мелони насмешкам со стороны россиян по такому деликатному вопросу, как украинский кризис».

До этого издание Corriere della Sera писало, что виновным в разговоре Мелони с российскими пранкерами назвали ее дипломатического советника и представителя Италии в НАТО Франческо Тало.

В разговоре с Вованом и Лексусом Мелони пожаловалась на миграционную проблему в ЕС. По ее словам, рост числа мигрантов в Европе — серьезная проблема, но страны Евросоюза игнорируют попытки Италии обсудить ее.

Ранее бывший премьер Италии прокомментировал разговор Мелони с российскими пранкерами.