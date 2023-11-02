Путин отменил закон об уведомлении Совета Европы о военном положении в России

Президент России Владимир Путин подписал закон об исключении из федеральных конституционных законов пунктов об информировании генерального секретаря Совета Европы (СЕ) о введении в РФ чрезвычайного или военного положений. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон вступает в силу с даты опубликования.

25 октября инициативу одобрил Совет Федерации.

Обязательства об информировании Совета Европы связаны с нормами Конвенции о защите прав человека и основных свобод, принятой 4 ноября 1950 года. Россия вышла из состава СЕ в марте 2022 года. Как заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин, Совет Европы «изжил себя», так как его решения «принимаются под диктовку Вашингтона», который ослабляет и создает напряжение между европейским государствами.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.