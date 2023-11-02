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Кончаловский: Украина никогда не сможет жить без России

Режиссер Кончаловский заявил, что Украина никогда не сможет жить без России

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Domenico Stinellis/AP

Специальная военная операция, в конце концов, закончится тем, что предопределено историей. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил режиссер Андрей Кончаловский. Он подчеркнул, что не теряет веры в то, что украинцы поймут, что без России их страна жить не сможет.

«Украина всегда была и будет с Россией. Украина никогда не сможет жить без России. Она не выдержит. Я больше скажу: Россия без Украины выдержит, а Украина без России не выживет. Мы — один народ», — сказал Кончаловский.

Он добавил, что происходящее на Украине напоминает ему противостояние «в одной семье», которое должно закончиться миром.

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер до этого говорил, что Украина продолжит лишаться земель, если Киев на заключит мирное соглашение на приемлемых для Москвы условиях. Он пояснил, что страна может потерять еще 20-30% территорий. Эксперт уверен, что ВС РФ решат все поставленные задачи в ходе специальной военной операции.

Полковник армии США в отставке, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор при этом заявил, что главу Украины Владимира Зеленского презирают в странах Запада.

Ранее в США предрекли потерю Украиной еще пяти областей.

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