В Кремле рассказали о программе Путина в День народного единства

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, в каких мероприятиях примет участие президент России Владимир Путин 4 ноября, в День народного единства.

На вопрос журналиста, какие мероприятия запланированы в Кремле на 4 ноября, Песков ответил, что президент возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

«Да, традиционное возложение цветов состоится», — поделился Песков.

До этого юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказывала, что последняя короткая, четырехдневная, рабочая неделя в 2023 году стартует в России во вторник, 7 ноября.

Также в России состоятся патриотические мероприятия ко Дню народного единства. Активисты партии «Единая Россия» проведут патриотические флешмобы, фестивали, автопробеги, благотворительные акции в поддержку военнослужащих и семей участников СВО.

Ранее политолог заявил о неверном отношении россиян к празднованию 4 ноября.