Bild: Иран открывает второй фронт в войне Израиля с ХАМАС

Аналитик Юлиан Репке заявил, что Иран открывает второй фронт в войне Израиля с ХАМАС, побуждая йеменских гуситов присоединиться к войне. Его выступление приводит Bild.

По словам Репке, Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) приказал хуситским боевикам хути напасть на Израиль с юга. Хуситы объявили войну Израилю 31 октября. Под их управлением находится около половины территории Йемена, в том числе столица этой страны.

До этого посол Израиля в РФ заявил, что страна не находится в состоянии войны с Йеменом.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.