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Байдена встретили протестами в Миннесоте из-за политики на Ближнем Востоке

NBC: мусульмане встретили Байдена протестами во время визита в Миннесоту

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден во время визита в Миннеаполис, штат Миннесота, был встречен протестами со стороны мусульманской общины, которая организовала три крупные акции против политики главы государства на Ближнем Востоке. Это может стать признаком того, что избиратели-мусульмане настроены против президента, пишет NBC News.

Отделение Совета по американо-исламским отношениям в Миннесоте, крупнейшей мусульманской правозащитной организации страны, провело три отдельные акции протеста в различных местах, которые Байден посетил в среду, включая аэропорт, ферму в сельской местности Нортфилда и центр Миннеаполиса, следует из текста.

«Мы собираемся бросить Байдена, потому что он бросил нас», — заявил Джейлани Хусейн, исполнительный директор организации в штате.

По его словам, это не «эмоциональное решение» американской мусульманской общины, а продуманные действия. Гнев в сторону главы государства никуда не денется, подчеркнул Хусейн.

Антибайденовские настроения — это не просто пустые разговоры — они превращаются в реальные усилия на местах, констатировал исполнительный директор организации.

До этого сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена приступает к разработке первой в национальной истории стратегии по борьбе с исламофобией. Причиной называется тот факт, что исповедующая ислам и сикхизм часть населения США, а также выходцы из арабских стран долгое время подвергались дискриминации.

Ранее арабы США начали разочаровываться в Байдене из-за поддержки Израиля.

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