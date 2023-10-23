Арабы США начинают разочаровываться в Байдене из-за поддержки Израиля

Популярность президента США Джо Байдена среди американцев арабского происхождения стала резко снижаться. Об этом сообщает газета Politico.

По информации издания, после обострения ближневосточного конфликта президент США столкнулся с гневом многих американских арабов и мусульман. Они недовольны Байденом из-за того, что тот не проявил объективность по отношению к сторонам конфликта и не продемонстрировал способность добиваться деэскалации в регионе.

Хотя глава США, в итоге, выступил с решительным осуждением исламофобии и выразил сочувствие мирным палестинцам, многие члены арабской и мусульманской общин страны считают, что президент и его помощники проявили безрассудность в своих высказываниях, особенно поначалу.

Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что президент США Джо Байден допустил «огромный беспорядок» внутри своего собственного государства. Трамп отметил, что действующий американский лидер допустил множество ошибок и на внешнеполитическом фронте, будь то в Афганистане, Израиле или на Украине.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.