Россия сможет участвовать в саммите АТЭС в США с учетом санкций

Соединенные Штаты будут работать над тем, чтобы обеспечить участие делегации от Российской Федерации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре. При этом будут учитываться действия санкционного режима, заявили РИА Новости в госдепартаменте США.

«Мы, конечно, будем работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию», — сообщили в ведомстве.

При этом представитель госдепартамента отметил, что «участие в АТЭС в 2023 году будет проходить в соответствии с законодательством и регулированием США, в том числе, с учетом санкций. Соединенные Штаты серьезно относятся к своей ответственности за проведение саммита АТЭС в 2023 году».

3 ноября посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия самостоятельно определит, кто будет представлять ее на саммите АТЭС в Сан-Франциско. Он отметил, что у США есть простая задача — составить приглашение и направить его всем участникам объединения.

До этого представитель Москвы сообщил, что российская сторона еще не получила от США официальное приглашение на ноябрьский саммит АТЭС. Как сказал дипломат, Белый дом медлит с ответом по данному вопросу и уклоняется от выполнения взятых на себя обязательств.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала «ущербной» политическую линию США в рамках АТЭС.