Поддерживающих ХАМАС в Германии могут депортировать из страны

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек решительно осудил проявление антисемитизма в Германии в его различных формах. Об этом он рассказал в видеообращении, которое опубликовано на в X (бывший Twitter) Минэкономики ФРГ.

Замруководителя германского правительства заявил, что сжигание флагов Израиля и восхваление террора радикального палестинского движения ХАМАС является преступлением, которое может привести к суду, а при отсутствии гражданства — к депортации.

«Нельзя терпеть антисемитизм ни в какой форме и ни в каком проявлении. Масштабы исламистских демонстраций в Берлине и других городах Германии неприемлемы и требуют жесткого политического ответа», — заявил Хабек в видеообращении.

Ответ, по словам министра, также необходим от мусульманских объединений в Германии. Некоторые из них дистанцировались от действий ХАМАС и антисемитизма.

Мусульмане, живущие в Германии, имеют право на защиту от насилия правых экстремистов, указал Хабек.

61% опрошенных в ФРГ выступают за прекращение приема в Германию выходцев из исламских стран, следует из опроса социологического института INSA для Bild.

Исследование проводилось на фоне пропалестинских и антиизраильских митингов, прошедших на территории страны после атак ХАМАС на Израиль 7 октября.

Опрос также показал, что наибольшую тревогу у жителей Германии вызывает исламизм (43%), правый экстремизм (34%) и левые радикальные движения (7%).

До этого министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала как можно скорее принять закон о содействии демократии на фоне пропалестинских митингов с акциями антисемитизма в ФРГ.

Ранее президент ФРГ возмутился поддержкой ХАМАС на улицах Берлина.