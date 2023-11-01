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Немцы высказали отношение к выходцам из исламских стран после эскалации на Ближнем Востоке

Insa: более 60% немцев против приема мигрантов из исламских стран

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Imago/Jürgen Held/Global Look Press

61% опрошенных в ФРГ выступают за прекращение приема в Германию выходцев из исламских стран, следует из опроса социологического института INSA для Bild, передает Telegram-канал «Bild на русском».

Исследование проводилось на фоне пропалестинских и антиизраильских митингов, прошедших на территории страны после атак ХАМАС на Израиль 7 октября.

Согласно статистическим данным, 60% респондентов рассказали, что подобные демонстрации напугали их. Еще 61% заявили, что поддерживают инициативу о прекращении приема мигрантов из исламских стран.

Опрос также показал, что наибольшую тревогу у жителей Германии вызывает исламизм (43%), правый экстремизм (34%) и левые радикальные движения (7%).

До этого министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала как можно скорее принять закон о содействии демократии на фоне пропалестинских митингов с акциями антисемитизма в ФРГ. Она отмечала, что это позволит усилить инициативы, которые защищают и поддерживают евреев «прямо сейчас».

Ранее президент ФРГ возмутился поддержкой ХАМАС на улицах Берлина.

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