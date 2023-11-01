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В Белоруссии приравняют к повестке SMS о мобилизации

Власти Белоруссии решили ввести возможность призыва в военное время по SMS

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Белорусское законодательство могут дополнить нормой о призыве военнообязанных через SMS-сообщение, передает РИА Новости. Как заявил начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич, в военное время подобный способ уведомления будет считаться аналогичным получению повестки.

«Получение SMS-сообщения в мирное время не будет являться надлежащим оповещением военнообязанного в отличие от повесток <…> получение такого SMS-сообщения в период мобилизации во время введения военного времени будет являться надлежащим оповещением лица по аналогии с повесткой», — пояснил первый замглавы Минобороны Белоруссии.

Он добавил, что использование SMS-сообщений поможет информировать больше граждан и делать это быстрее. Гулевич подчеркнул, что это пойдет на пользу Белоруссии в случае «вооруженной агрессии».

Ранее Лукашенко ответил на вопросы о мобилизации и конфликте на Украине.

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