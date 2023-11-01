В США назвали условие вступления «Хезболлы» в войну с Израилем

Ливанское движение «Хезболла» может вмешаться в противостояние Израиля и ХАМАС на Ближнем Востоке, пишет The New York Times со ссылкой на источники в правительстве Ливана. По данным издания, красной линией для группировки станет серьезное ослабление их палестинских коллег.

«Ливанский чиновник, разговаривавший с «Хезболлой», сказал, что их красной линией для вмешательства является уничтожение ХАМАС, и что они вступят в войну, если группировка будет на последнем издыхании», — говорится в тексте.

Как отмечает NYT, в Ливане негативно относятся к возможному подключению «Хезболлы», желая избежать подобного сценария. При этом газета подчеркивает, что пока ливанская группировка не видит необходимости для вмешательства в ситуацию, считая, что ХАМАС находится в хорошем положении.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в США пообещали помогать Израилю, несмотря на страдания палестинцев.