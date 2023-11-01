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Губернаторам предсказали новые отставки после ухода главы Вологодской области

Экономист Строев: отставка Кувшинникова связана с ротацией руководства субъектов

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Илья Питалев/РИА Новости

Отставка губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова связана с ротацией руководства российских субъектов, которая проводится перед выборами президента в будущем году. Это решение не станет последним, своих постов лишатся и главы других регионов, предупредил директор Института региональной экономики и межбюджетных отношений Павел Строев в беседе с НСН.

«Полагаю, изменения затронут и другие регионы. На место отдельных губернаторов приходят более эффективные руководители», — пояснил эксперт.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначили занимавшего должность зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова, напомнил Строев. В этом регионе, по мнению специалиста, достаточно позитивные результаты, в то время как у Вологодской области есть очень большой потенциал.

Работа губернатора оценивается исходя их экономических показателей и социальной стабильности, отметил эксперт. по его словам, до сих пор драйвером развития Вологодской области было сельское хозяйство, однако в последнее время эта тенденция идет на спад.

«Думаю, новый губернатор будет усиливать позиции именно агропромышленного комплекса, дополнительно стимулировать его в регионе, который традиционно на этом базируется», — убежден Строев.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Филимонова врио губернатора Вологодской области. Глава государства пожелал ему сохранения темпа, «который был набран в работе по улучшению жизни региона».

В мае прошлого года сразу пятеро глав российских регионов объявили об уходе со своих постов, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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