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Cеверная Корея закрывает посольства по всему миру

КНДР планирует закрыть до десяти посольств по всему миру

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Bernat Armangue/AP

Северная Корея планирует закрыть до десяти посольств по всему миру, в том числе в Испании, Гонконге и ряде стран Африки. Подобное развитие событий может привести к закрытию до 25% представительств КНДР в мире, сообщает Reuters.

Послы КНДР на прошедшей неделе нанесли прощальные визиты лидерам Анголы и Уганды, пишет агентство со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Две африканские страны установили связи с КНДР в 1970-х, поддерживая военное сотрудничество и обеспечивая Пхеньян иностранной валютой, отмечает Reuters.

Закрытие посольств может стать «одним из крупнейших внешнеполитических потрясений КНДР за последние десятилетия», что повлияет на возможности Пхеньяна за рубежом, приводит агентство слова основателя аналитической структуры NK News, публикующей новости о Северной Корее Чада О'Кэрролла.

Более дюжины миссий могут закрыться, вероятно, из-за международных санкций, тенденции к отстранению Пхеньяна от глобального сотрудничества и вероятного ослабления экономики страны, заявил он.

По данным Министерства объединения Республики Кореи на которое ссылается Reuters, КНДР имеет официальные дипломатические отношения со 159 странами, но располагает 53 дипломатическими миссиями за рубежом, в том числе тремя консульствами и тремя представительствами.

Ранее КНДР пригрозила превентивным ударом США.

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