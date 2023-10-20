КНДР пригрозила превентивным ударом США, которые собираются развязать ядерную войну. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что на юг Корейского полуострова США отправили стратегический бомбардировщик B-52.

«Это намеренные происки развязывания ядерной войны США, попавших в переплет внутри и вне страны», — сказано в материале.

Также отмечается, что Соединенные Штаты «раскручивают маховик ядерной войны», когда перебрасывают в регион ядерные стратегические средства - атомные авианосцы, подлодки и стратегические бомбардировщики. По мнению Пхеньяна, Вашингтон это делает, чтобы «успокоить южнокорейских марионеток».

«Та страница истории, когда право на превентивный удар оставалось «монопольной собственностью» США, перевернута. Поскольку США и гангстеры Республики Корея бросили вызов ядерной войны нашей республике, будет и наш ответный выбор», — говорится в статье.

18 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия полностью поддерживает курс Пхеньяна на независимость и самостоятельный путь развития. Он отмечал, что КНДР прямо и открыто заявляет «о своей солидарности с РФ».

До этого сотрудник Института разоружения и мира при МИД КНДР Ким Гван Мён говорил, что стремление США к ядерной гегемонии — это причина нестабильности на планете.

17 октября в Северной Корее назвали репетицией войны ядерные учения НАТО. По мнению экспертов, «ядерное бешенство» США уже вышло за опасные пределы и проявляется на Корейском полуострове.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».