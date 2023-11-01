Вучич распустил парламент Сербии

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что подписал указ о роспуске Скупщины, и назначил дату парламентских выборов в стране на 17 декабря. Об этом сообщает Tanjug.

«Уважаемые граждане Республики Сербия. На основании пунктов 1 и 5 статьи 109 Конституции Республики Сербия и пункта 1 статьи 21 Закона о Президенте Республики. На основании мотивированного предложения правительства от 30 октября 2023 года издаю указ о роспуске Национального собрания Республики Сербия», — заявил Вучич.

Президент также сообщил, что назначает выборы депутатов на 17 декабря 2023 года.

Ранее издание Politico сообщало, что «Сербская прогрессивная партия» Александра Вучича столкнулась с критикой и растущим давлением со стороны оппозиции после двух случаев массовой стрельбы в общественных местах, которые вызвали возмущение общественности и массовые протесты.

Вучич заявил, что «услышал все их требования», намекая на письмо, отправленное оппозицией 11 сентября с просьбой о досрочных выборах, говорится в тексте.

«Они просили Белград о парламентских выборах, и они их получили», — сказал президент, добавив, что также состоятся региональные выборы в Воеводине, автономной провинции на севере Сербии.

По мнению президента, Сербия находится на переломном этапе. «Нужен перерыв, чтобы граждане могли сказать, какой политики они хотят», — отметил Вучич.

Ранее Вучич назвал приоритет Сербии.