Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США хотят сместить Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ Джиральди: на Киев давят по мобилизации для смещения Зеленского

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Давление США на Украину с целью снижения возраста мобилизации до 18 лет связано с желанием сделать Владимира Зеленского настолько непопулярным, чтобы заменить его. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Филип Джиральди, слова которого передает РИА Новости.

Он также считает, что окружение Джо Байдена поняло, что война проиграна. По мнению Джиральди, американцы увидели в Зеленском препятствие для выработки какого-то решения, которое не будет выглядеть полным поражением и позволит вести диалог о территориальных компромиссах.

5 июня депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Владимира Зеленского могут ликвидировать после возможного прихода Дональда Трампа к власти в США.

28 мая президент России Владимир Путин предположил, что Запад желает постепенно сменить власть на Украине, чтобы новое руководство не отвечало за прежние непопулярные решения.

До этого Путин заявил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского закончилась.

Ранее в Кремле рассказали о судьбе Зеленского после выполнения «грязной работы для Запада».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами