Давление США на Украину с целью снижения возраста мобилизации до 18 лет связано с желанием сделать Владимира Зеленского настолько непопулярным, чтобы заменить его. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Филип Джиральди, слова которого передает РИА Новости.

Он также считает, что окружение Джо Байдена поняло, что война проиграна. По мнению Джиральди, американцы увидели в Зеленском препятствие для выработки какого-то решения, которое не будет выглядеть полным поражением и позволит вести диалог о территориальных компромиссах.

5 июня депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Владимира Зеленского могут ликвидировать после возможного прихода Дональда Трампа к власти в США.

28 мая президент России Владимир Путин предположил, что Запад желает постепенно сменить власть на Украине, чтобы новое руководство не отвечало за прежние непопулярные решения.

До этого Путин заявил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского закончилась.

Ранее в Кремле рассказали о судьбе Зеленского после выполнения «грязной работы для Запада».