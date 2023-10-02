Вучич назвал приоритет Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью телеканалу CNN, что вступление страны в Евросоюз является для него приоритетом.

«Да», — сказал глава государства, отвечая на предположение телеведущей о приоритетной важности вступления Сербии в ЕС.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявляла, что не уверена в возможности получения страной полноценного членства в Евросоюзе в 2030 году.

Она также говорила, что вступление Сербии в Евросоюз станет гарантом безопасности целого региона. Брнабич отмечала, что государства Западных Балкан должны быть частью мирного проекта. По ее мнению, долгосрочный мир в этой части Европы можно гарантировать быстрее благодаря сотрудничеству Сербии с Евросоюзом.

До этого политический аналитик Александр Асафов говорил, что заявления ЕС о возможном расширении могут быть связаны с попыткой поддержки Украины, но ее вступление в объединение навредить европейской экономике. По его словам, тяжелое положение Украины, а также стран — членов Евросоюза вместе с предоставлением дополнительных дотаций Киеву при вступлении страны в союз навредило бы экономике объединения.

Ранее в Евросоюзе предупредили Сербию о невозможности интеграции с ЕС и тесных отношений с Россией.