Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вучич назвал приоритет Сербии

Президент Сербии Вучич назвал вступление страны в ЕС его приоритетом

close
100%
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью телеканалу CNN, что вступление страны в Евросоюз является для него приоритетом.

«Да», — сказал глава государства, отвечая на предположение телеведущей о приоритетной важности вступления Сербии в ЕС.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявляла, что не уверена в возможности получения страной полноценного членства в Евросоюзе в 2030 году.

Она также говорила, что вступление Сербии в Евросоюз станет гарантом безопасности целого региона. Брнабич отмечала, что государства Западных Балкан должны быть частью мирного проекта. По ее мнению, долгосрочный мир в этой части Европы можно гарантировать быстрее благодаря сотрудничеству Сербии с Евросоюзом.

До этого политический аналитик Александр Асафов говорил, что заявления ЕС о возможном расширении могут быть связаны с попыткой поддержки Украины, но ее вступление в объединение навредить европейской экономике. По его словам, тяжелое положение Украины, а также стран — членов Евросоюза вместе с предоставлением дополнительных дотаций Киеву при вступлении страны в союз навредило бы экономике объединения.

Ранее в Евросоюзе предупредили Сербию о невозможности интеграции с ЕС и тесных отношений с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий