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Украинские войска пытаются форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу реки

Сальдо заявил об участившихся попытках ВСУ форсировать Днепр

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили попытки наступления с целью преодоления реки Днепр и закрепления на левом берегу выше по течению реки. Об этом
в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, чьи слова передает РИА Новости.

По словам главы региона, до этого украинские бойцы выбирали более перспективные точки наступления. Например, село Крынки в Херсонской области. В настоящее время ВСУ стараются пробраться выше по Днепру возле города Каховка, в районе поселка Днепряны Новокаховского городского округа.

Сальдо пояснил, что в связи с обмелением Каховского водохранилища пересечь реку можно быстрее.

Незадолго до этого Сальдо заявлял, что российские войска сорвали попытку десанта ВСУ высадиться на левом берегу Днепра в районе поселка Днепряны, основная часть украинских солдат была уничтожена на воде.

Ранее ВС РФ ударили по украинским военным в Запорожской и Херсонской областях.

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