Медведев поблагодарил иностранцев за инвестиции в российское оружие

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после критики со стороны компании Carlsberg передачи доли в бизнесе России поблагодарил иностранцев за инвестиции в российское оружие. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, «датские пивовары» расстроились, когда их долю в бизнесе передали Российской Федерации. Медведев полагает, что они рассчитывали как минимум выгодно продать свои активы.

«Спасибо за инвестиции, которые работают теперь на Россию, наполняя ее бюджет. Крепкий бюджет – помощь фронту. В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие», — резюмировал Медведев.

До этого министерство финансов РФ опровергло заявление генерального директора пивоваренной компании Carlsberg Джейкоба Аруп-Андерсена о «краже» бизнеса в России. В ведомстве подчеркнули, что пивоваренная компания «Балтика» не является государственной собственностью.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.