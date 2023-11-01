Визит Макрона в Казахстан сочли историческим

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев счел визит французского лидера Эмманюэля Макрона в Астану историческим событием. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Токаев напомнил, что сотрудничество между Казахстаном и Францией развивается, поэтому нуждается в дополнительном импульсе.

«Поэтому можно назвать ваш визит историческим, очень важным», — сказал Токаев.

Он выразил уверенность, что сегодняшние переговоры «будут продуктивными». По словам президента, Казахстан воспринимает Францию как надежного партнера в Европейском союзе, а также одного из крупнейших инвесторов в экономику республики. Макрон также дал высокую оценку отношениям между Казахстаном и Францией.

Французский лидер обратил внимание, что у сторон есть все шансы продвинуться по важным международным темам, подчеркнуть свою приверженность уставу ООН, принципам территориальной целостности и национального суверенитета.

Макрон анонсировал подписание «значимых контрактов», которые позволят продвинуть стратегические и экономические отношения между Францией и Казахстаном.

1 ноября французский лидер прибыл в Казахстан.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.