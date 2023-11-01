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Израиль недоволен решением Боливии разорвать дипломатические отношения

Израиль назвал разрыв дипотношений с Боливией «капитуляцией» перед терроризмом

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David Mercado/Reuters

МИД Израиля назвал решение Боливии разорвать дипломатические отношения «капитуляцией» перед терроризмом и Ираном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипломатического ведомства.

«Решение правительства Боливии разорвать дипломатические отношения с Израилем является капитуляцией перед терроризмом и режимом аятолл в Иране. Делая этот шаг, правительство Боливии присоединяется к террористической организации ХАМАС, которая убила более 1400 израильтян и похитила 240 человек, включая детей, женщин, младенцев и стариков», — заявили в израильском МИД.

Также в сообщении отмечается, что после смены правительства в Боливии в 2020 году отношения между странами оказались лишены содержания.

До этого заместитель главы МИД Боливии Фредди Мамани заявил журналистам, что правительство его страны разрывает дипломатические отношения с Израилем на фоне действий еврейского государства в секторе Газа

По словам замминистра, Боливия осуждает агрессивные действия Израиля в секторе Газа и называет их угрожающими миру и стабильности на международном уровне.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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