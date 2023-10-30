Санду заподозрили в попытке получить любовь молдаван с помощью цензуры

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его преемница Майя Санду боится реального мнения жителей страны о власти. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на решение спецслужб республики о закрытии 31 веб-портал и 6 телеканалов за якобы связи с Россией.

«Майя Санду, напрасно настаиваешь. Насильно мил не будешь. Закрытие еще 6 телеканалов не принесет тебе любви народа и не уменьшит растущую ненависть людей к «правительству хороших времен». Бурлящую ненависть людей не прикрыть крышкой. Вы боитесь, Майя Санду и PAS. Вы боитесь, и это хорошо», — написал Додон.

Он добавил, что страх властей влияет на количество цензуры в государстве. Додон подчеркнул, что подобная ситуация «не продлится долго».

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее власти Молдавии заподозрили в ксенофобии и фашизме.