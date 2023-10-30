В Кремле сочли редким призыв Сакса к США о пересмотре позиции по РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал призыв известного экономиста Джеффри Сакса к США пересмотреть позицию по России. Он заявил, что такие рассуждения сейчас редко встречаются.

«Другого варианта сейчас не существует, никаких других предложений сейчас не существует», — сказал Песков.

По его словам, это точка зрения конкретного экономиста и не более того. Представитель Кремля назвал рассуждения «достаточно редкими», отметив их уникальность в западном мейнстриме. Отвечая на вопрос, готова ли Россия сейчас пойти на переговоры и вернуться к предложениям, озвученным до начала специальной военной операции, что дискуссия на эту тему «постепенно разгорается».

Накануне американский экономист пришел к выводу, что США должны поменять свою политику по Украине, так как она не сработала. Он перечислил четыре события, которые разрушили надежды неоконсерваторов на расширение НАТО. Серди них: «опустошение» Украины и возможное начало Россией наступления.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.