Военный эксперт: проект «Украина» начинают сворачивать

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что Украина может остаться без поддержки Запада. По его мнению, резкого сокращения объемов помощи Киеву ждать не стоит.

«Украина в любом случае еще какое-то время, несмотря на то что в бюджет США она не попала, будет получать достаточно серьезную и военную помощь, и финансовую. Хотя сам проект «Украина», как можно заметить, уже начинают сворачивать», — сказал Гагин.

Он добавил, что в энергетическом плане положение Украины также не столь отчаянное, как пишут те же западные СМИ. По его словам, некоторые объекты энергосистемы, поврежденные ракетными ударами, восстановлены.

26 октября издание The Wall Street Journal написало, что ряд сенаторов-республиканцев представили законопроект, который позволяет выделять денежную помощь Израилю, но не спонсировать Украину.

Президент США Джо Байден в недавнем обращении к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая «принесет дивиденды» будущим поколениям. Он предположил, что Россия в случае победы «не остановится» и может «напасть» на страны НАТО, а «потенциальные агрессоры» во всем мире обретут смелость, что приведет к конфликтам в других регионах.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.