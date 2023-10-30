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В Германии призвали готовиться к войне в Европе

Министр обороны ФРГ Писториус заявил о возможной войне в Европе

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Global Look Press

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости готовиться к возможной войне на территории Европы. Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

«Нам нужно привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны. Германия должна уметь защитить себя. Мы должны быть готовы к войне», — заявил Писториус.

Он подчеркнул, что это касается как бундесвера, так и немецкого общества.

По мнению главы оборонного ведомства ФРГ, события на Украине и Ближнем Востоке будут иметь последствия для страны. В то же время Писториус отметил, что Германия будет делать все необходимое, чтобы не допустить дальнейшей эскалации в войне Израиля и ХАМАС.

До этого Писториус заявил, что никакой конкуренции между Украиной и Израилем в вопросе получения помощи со стороны западных стран сейчас нет.

«Совершенно нет, так как требования со стороны Израиля совсем другие и пока очень маленькие и в других областях, чем то, в чем Украина нуждается и что получает от нас... По этой причине я не вижу сейчас этой конкуренции», — сказал он.

Ранее сообщалось, что армия ФРГ получит на развитие дополнительные 4,4 млрд евро.

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