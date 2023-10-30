Белоруссия выразила готовность выступить переговорной площадкой между Украиной и РФ

Белоруссия готова выполнять функции переговорной площадки между Украиной и Россией. С таким заявлением выступил глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что конфликт на Украине несет в себе угрозы для глобальной безопасности, поэтому позиция Республики Беларусь остается неизменной.

«<…> мы по-прежнему готовы всемерно содействовать его мирному урегулированию и выступать переговорной площадкой», — заявил Хренин в своей речи на Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине.

Глава военного ведомства обратил внимание на несколько «угрожающих аспектов». По его словам, конфликт на Украине является источником для пополнения нелегальных рынков оружия, который поставляет Запад для ВСУ. Кроме того, министр напомнил о высокой вероятности масштабных экологических катастроф, так как в зоне боевых действий расположены атомные электростанции.

Хренин также отметил, что территория Украины фактически использовалась Пентагоном в качестве полигона для испытания нового биологического оружия.

В начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нагнетание обстановки, а также эскалация со стороны США подталкивают Россию к применению крайних мер.

Ранее Лукашенко заявил, что украинцам «нечем воевать».