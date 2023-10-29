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В Иране ответили на вопрос о разрастании конфликта на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана: Тегеран не желает разрастания конфликта на Ближнем Востоке

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Global Look Press

Иран не хочет разрастания конфликта на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. О своем отношении к ситуации в регионе он рассказал в интервью телеканалу CNN.

«Мы не желаем разрастания этой войны», — отметил министр. По его словам, атаки на Ближнем Востоке в отношении Вашингтона, которые осуществляют различные пропалестинские группы, не связаны с Ираном.

Абдоллахиан уточнил, что такое отношение к США связано с ситуацией в Палестине и что жители стран региона недовольны эскалацией в секторе Газа.

«Я лично видел, что люди в странах региона злятся из-за этого. Они не получают каких-либо приказов от нас. Они действуют сами, в своих интересах», — заключил глава иранского ведомства.

Утром 29 октября пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси заявила, что Израиль перешел красные линии. Таким образом в администрации отреагировали на новую наземную операцию Израиля, целью которой является уничтожение инфраструктуры палестинского движения ХАМАС.

Ранее Иран ответил США на требования не вступать в конфликт между Израилем и Палестиной.

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Война в Израиле
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