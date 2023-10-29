Нетаньяху пообещал расследовать нападение ХАМАС 7 октября

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что обстоятельства атаки ХАМАС 7 октября будут расследованы, но только после завершения наземной операции в секторе Газа.

«Я говорил и повторяю: после войны каждый должен будет дать ответы на сложные вопросы, в том числе и я. Произошло ужасное упущение, и все будет проверено до конца. Обещаю вам, не останется ни одно камня, который не будет перевернут», — заявил Нетаньяху на совместной пресс-конференции с министром обороны страны Йоавом Галантом и членом военного кабинета Бени Ганцем.

При этом Нетаньяху добавил, что в данный момент его «высшей миссией» является спасение Израиля и победа над ХАМАС.

До этого министр без портфеля и член узкого кабинета военных действий Израиля Бени Ганц заявил, что наземная операция в секторе Газа может продвинуть вопрос о возвращении заложников, которые удерживаются движением ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».