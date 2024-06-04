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Кортеж польского посла трижды нарушил ПДД в Екатеринбурге

Автомобили из кортежа посла Польши трижды нарушили ПДД в Екатеринбурге

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Depositphotos

Госавтоинспекция Свердловской области проводит проверку по факту нарушения правил дорожного движения автомобилями кортежа посла Польши в России Кшиштофа Краевского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство региона.

«Госавтоинспекцией Свердловской области проводится проверка по факту опубликованного видео, на котором водители транспортных средств нарушают ПДД. В настоящее время автоинспекторами устанавливаются личности водителей для принятия мер административного воздействия в отношении причастных к нарушениям лиц», — отметили в Госавтоинспекции региона.

Отмечается, что 4 июня в Екатеринбург с неофициальным визитом прибыл посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский. Затем в местных СМИ появилось видео, на котором автомобили с польскими номерами нарушают ПДД. В ura.news заявили, что правила дорожного движения этими автомобилями были нарушены трижды.

До этого стало известно, что полиция задержала мужчину, который избил водителя, а потом обстрелял его автомобиль из травматического пистолета в Балашихе. Инцидент произошел на улице Яганова в ЖК «Пехра».

Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК. В отношении мужчины 1979 года рождения, который грубо нарушил общественный порядок, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Также Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в отношении водителя такси, который высадил из машины ветеранов специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее сообщалось, что в Новой Каховке ВСУ атаковали дронами скорую помощь и автомобили местных жителей.

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