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Названа причина, по которой ЦСКА избавился от главного тренера

Тренер Балахнин: в увольнении Федотова из ЦСКА нет ничего удивительного

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Edgar Breshchanov/Global Look Press

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин, говоря об увольнении Владимира Федотова из московского ЦСКА, заявил, что его доля ответственности за результаты команды в сезоне-2023/24 велика. Его слова приводит Vprognoze.

«Все понимают, что при любых обстоятельствах в неудачах виноват наставник. Он же собирал команду, ее тренировал, настраивал на матчи. Именно он и отвечает за результат. И если результат неудовлетворительный, то в увольнении нет ничего удивительного», — заявил Балахнин.

Об отставке Федотова ЦСКА объявил 3 июня.

ЦСКА в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занял шестое место, набрав по итогам чемпионата 48 очков. В Кубке России армейская команда завершила выступление на стадии финала Пути РПЛ, уступив в двухматчевом противостоянии петербургскому «Зениту».

Новым тренером армейского клуба станет сербский специалист Марко Николич, который ранее, работая в России, тренировал московский «Локомотив». О договоренности с тренером ЦСКА объявил 4 июня.

Ранее футболист «Зенита» официально перешел в ЦСКА.

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