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В Венгрии назвали сложности со вступлением Швеции в НАТО

Сийярто заявил, что критика Швецией Венгрии усложняет ее вступление в НАТО

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что обвинения Стокгольма в адрес Будапешта в авторитаризме и недемократичности не помогают ратификации венгерским парламентом вступления Швеции в НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что «поведение Швеции не помогает» в вопросе одобрения вступления скандинавской страны в Североатлантический альянса.

Инициативу о вступлении Швеции в НАТО заблокировала правящая партия «Фидес», имеющая абсолютное большинство в парламенте Венгрии. Ее лидером является премьер-министр Виктор Орбан. Партия утверждает, что шведские политики говорили «вопиющую ложь» о состоянии демократии в Венгрии.

Сийярто отмечал, что венгерский парламент не станет оглядываться на позицию Турции в вопросе ратификации членства Швеции в НАТО и примет независимое решение.

Парламент Венгрии 27 марта текущего года проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО.

Ранее политолог объяснил, почему Венгрия препятствует вступлению Швеции в НАТО.

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