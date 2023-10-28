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Украина начала переговоры с Нидерландами о гарантиях безопасности

Офис Зеленского: Киев начал переговоры с Нидерландами о гарантиях безопасности

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STR/NurPhoto/Reuters

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак начал консультации с Нидерландами по поводу предоставления Киеву гарантий безопасности. Об этом сообщила пресс-служба офиса Зеленского на своем сайте.

«Ермак... начал консультации с Нидерландами по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности в соответствии с Совместной декларацией о поддержке Украины», — говорится в сообщении.

Консультации прошли на Мальте.

Отмечается, что Нидерланды стали шестой страной после США, Великобритании, Канады, Японии, Франции, с которой Украина начала соответствующие двусторонние переговоры.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов организовать переговоры России и Украины, если стороны конфликта захотят провести встречу на территории республики. Как сказал агентству Сийярто, данное предложение Венгрии до сих пор не утратило свою силу и остается актуальным. В связи с этим власти республики готовы предоставить площадку для российско-украинского диалога, если в ней появится необходимость.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с инициативой о проведении в стране национальной консультации по Украине и вопросам миграции.

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