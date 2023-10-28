В МИД увидели западный след в нападении на Курскую АЭС

Украина не могла совершить атаку без разрешения или даже прямого указания своих западных кураторов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте министерства.

Захарова рассказала, что вечером 26 октября ВСУ атаковали Курскую АЭС тремя беспилотниками, один из которых повредил стены склада ядерных отходов, а два других рухнули на здания администрации. В МИД утверждают, что для создания этих дронов использовались компоненты, поставленные западными странами.

Представитель ведомства заявила, что Киев хорошо осознавал последствия налета БПЛА в виде «полномасштабной ядерной катастрофы» и поставил себя в один ряд с «самыми одиозными террористическими организациями».

«Особую тревогу вызывает тот факт, что это преступление не могло быть совершено без разрешения, а, возможно, и по прямому указанию его [Киева] западных кураторов», — считает Захарова.

Она призвала правительства всех стран осудить действия Украины, а профильные международные организации — дать оценку этой попытке теракта.

До этого сообщалось, что 26 октября дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) трижды попытались атаковать курскую АЭС в Курчатове. Первый БПЛА обнаружили около контрольно-пропускного пункта административного комплекса станции, второй — на территории АЭС в зоне кинологического городка, а третий был перехвачен и упал рядом со складом ядерных отходов, после чего взорвался.

Ранее в пресс-службе Курской АЭС сообщили, как атаки беспилотников повлияли на работу станции.