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Турция снова захотела стать посредником между Россией и Украиной

Yeni Şafak: Турция предложит на Мальте новое посредничество между РФ и Украиной

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Reuters

Турция планирует выдвинуть новую инициативу по урегулированию конфликта на Украине, предложив себя в качестве посредника между Киевом и Москвой. Об этом пишет турецкое издание Yeni Şafak.

В статье говорится, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет о готовности республики стать посредником в мирных переговорах между РФ и Украиной на каждой платформе. По данным журналистов, встреча по Украине на Мальте 28–29 октября не станет исключением.

«Турция подчеркнет, что Россия также должна быть приглашена на такие встречи. Мир может быть обеспечен только в том случае, если за столом переговоров будет Россия», — уточняет издание.

Ожидается, что в мальтийской встрече примут участие советники по нацбезопасности 50 государств.

В 2022 году переговоры между Россией и Украиной проходили в Стамбуле. По словам одного из посредников в переговорах, бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, в итоге процесс застопорился из-за американцев.

Ранее на Западе заявили о тайных контактах РФ и Украины.

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