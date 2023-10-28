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Сийярто рассказал, при каких условиях Венгрия не поддержит новые санкции ЕС

Венгрия не согласится на пакет санкций ЕС, если туда войдет нефть, атом и газ

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Lev Radin/Global Look Press

Венгрия не готова соглашаться на принятие 12-го пакета антироссийских санкций ЕС, если в него будут включены газовая, нефтяная, атомная сферы российской промышленности, предупредил глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я могу вам сказать точно: если в следующем пакете будет что-то, что противоречит нашим национальным интересам, мы точно не согласимся на его принятие. Красная линия для нас, очевидно, касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии...», — пояснил дипломат.

Сийярто добавил, что позиция Венгрии актуальна и по другим направлениям, напрямую затрагивающим страну.

При этом в Будапеште не уверены, что санкционную политику Европейского Союза в отношении Москвы стоило бы и дальше продолжать.

«Санкционная политика просто не работает. Санкции могут ударить по России и могут нанести вред России, но они определенно наносят большой вред европейской экономике...», — обратил внимание Сийярто.

27 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС в Брюсселе подтвердила, что Евросоюз готовит 12-й пакет санкций. Она отметила, что изучаются способы перекрыть доходы России от алмазов.

До этого новый премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит санкции ЕС против России. При этом он уточнил, что Братислава может ввести ограничения только в том случае, если будут известны последствия санкция для отдельных стран — участниц Евросоюза.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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Санкции против России
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