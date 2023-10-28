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В МИД КНР раскрыли главный вызов для китайско-американских отношений

Глава МИД КНР назвал сепаратистов на Тайване главной угрозой для отношений с США

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Wolfgang Rattay/Reuters

Деятельность сепаратистов на острове Тайвань является главным вызовом для двусторонних отношений Пекина и Вашингтона. На это указал министр иностранных дел КНР Ван И, заявление которого опубликовано на официальном сайте ведомства.

В субботу, 28 октября, китайский министр провел встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе переговоров он дал понять, что вопрос «независимости Тайваня» имеет большое значение для китайско-американского сотрудничества.

«Самый большой вызов, с которым сталкиваются отношения КНР и США, — это опять же сторонники так называемого движения за независимость Тайваня», — пояснил Ван И.

По данным ведомства, на встрече министр также изложил представителю Вашингтона официальную позицию Пекина по ситуации в Южно-Китайском море. Однако другие подробности не уточняются.

В конце сообщения указано, что стороны договорились продолжать контакты и поддерживать стратегическую коммуникацию.

25 октября председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с губернатором американского штата Калифорния Гэвином Ньюсомом. Во время беседы представитель США выразил поддержку политике одного Китая и указал, что не хотел бы признания независимости Тайваня.

Ранее в США рассказали, как эскалация палестино-израильского конфликта отразится на поддержке Тайваня.

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