Греция высказалась о пересмотре бюджета Евросоюза в пользу Украины

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил журналистам после завершения работы саммита Европейского совета в Брюсселе, что Греция не согласится на пересмотр многолетнего бюджета Европейского Союза, если он будет включать только Украину и ничего больше, передает РИА Новости.

По его словам, первое обсуждение пересмотра бюджета Евросоюза было «непростым». Он отметил, что некоторые страны не хотят слышать ничего об увеличении бюджета, кроме обязательства Европы поддержать экономику.

«Я абсолютно ясно изложил позицию Греции: Греция не собирается соглашаться на решение, которое включает только Украину и ничего больше», — заявил Мицотакис.

До этого сообщалось, что лидеры государств и правительств Евросоюза не достигли согласия относительно увеличения многолетнего бюджета сообщества на следующие четыре года. Это препятствует предоставлению Украине финансовой и военной поддержки, а также борьбе с миграционным кризисом, согласно заявлению Еврокомиссии. В заявлении саммита ЕС указывается, что лидеры стран сообщества решили продолжить работу с целью достижения соглашения к концу года.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о провале стратегии ЕС по Украине.