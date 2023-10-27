ХАМАС отреагировал на предложение Израиля по прекращению огня

Израиль предлагал палестинскому движению ХАМАС прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников и выдачу тел израильтян из сектора Газа, однако оно отвергло эту идею. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным источников, между палестинской группировкой и Израилем при посредничестве Египта и Катара идут переговоры об освобождении заложников.

Источники отметили, что ХАМАС отверг предложение Израиля и потребовал освобождения палестинских заключенных.

Также утверждается, что ХАМАС просил Израиль о длительном перемирии, но израильская сторона отказалась давать ответ на это предложение.

27 октября стало известно, что правительство Турции не рассматривает палестинское движение ХАМАС как террористическую организацию. Об этом во время брифинга с министром иностранных дел Дании Ларсом Расмуссеном заявил глава внешнеполитического ведомства республики Хакан Фидан.

26 октября в Москву прибыла делегация палестинского движения ХАМАС. В тот же день члены движения провели встречу со специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым.

Ранее в ХАМАС рассказали об отношении к пленным с двойным гражданством.