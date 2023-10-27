В Турции отказались считать ХАМАС террористической организацией

Правительство Турции не рассматривает палестинское движение ХАМАС как террористическую организацию. Об этом во время брифинга с министром иностранных дел Дании Ларсом Расмуссеном заявил глава внешнеполитического ведомства республики Хакан Фидан, передает РИА Новости.

Как сказал представитель Анкары, некоторые государства не признают YPG и FETÖ террористическими организациями. При этом данные группировки, состоящие из курдских боевиков, считаются таковыми в Турции.

«Мы не считаем ХАМАС, которая является частью политической системы Палестины, террористической организацией», — добавил турецкий министр.

В то же время он подчеркнул, что позиция Анкары не означает ее согласия с причинением вреда мирным гражданам. По словам Фидана, власти республики осудили подобные действия еще в самом начале конфликта.

26 октября в Москву прибыла делегация палестинского движения ХАМАС. В тот же день члены движения провели встречу со специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым.

Согласно информации министерства иностранных дел РФ, стороны обсудили освобождение заложников. Кроме того, участники переговоров обменялись мнениями по поводу эвакуации российских граждан из сектора Газа.

Позже дипломатическое ведомство Израиля осудило переговоры российских властей с представителями ХАМАС. Сотрудники израильского министерства потребовали от Москвы немедленно выслать членов палестинского движения из страны.

Ранее в ХАМАС рассказали об отношении к пленным с двойным гражданством.