Шольц призвал лидеров ЕС задуматься об ограничении трат блока

Канцлер Германии Олаф Шольц призывал лидеров ЕС серьезно задуматься об ограничении расходов. Речь об этом шла на закрытой встрече в рамках саммита, передает Bloomberg.

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил лидеров ЕС... что пора серьезно заняться ограничением планов союза по расходам в то время, как многие продвигают новое финансирование на помощь Украине и борьбу с миграцией», — пишет агентство.

Шольц также отметил, что в Евросоюзе все только говорят о тратах, но никто не задумывается о компромиссах или возможностях урезания расходов.

27 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что Европейская комиссия изначально ввела страны — члены Европейского союза в заблуждение, не уточнив реальный размер планируемого увеличения бюджета Европы, который, как выяснилось, составляет не 60, а €100 млрд. До этого Виктор Орбан заявлял, что нынешнее руководство Европейского союза нужно сменить, поскольку, по мнению премьера Венгрии, оно неспособно справиться с кризисными ситуациями.

Ранее лидеры стран Евросоюза не смогли договориться об увеличении многолетнего бюджета.