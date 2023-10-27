Американист: Джонсон является важной фигурой, но не определяющей

Политолог-американист Константин Блохин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал назначение члена Республиканской партии от штата Луизиана Майка Джонсона на должность спикера палаты представителей Конгресса США. По словам эксперта, Джонсон является важной фигурой, но не определяющей, поэтому кардинальных перемен относительно поддержки Украины ждать не стоит.

«Как бы этот Джонсон ни хотел что-то изменить, вряд ли у него это получится. Потому что все зависит не от президента, не от вице-президента, не от спикера, а от элит. <...> На Западе, конечно же, существует некий раскол, но тех, кто выступает за отказ от поддержки Украины, меньшинство. Пока у власти находятся русофобские элиты, их главная цель — это нанесение России стратегического поражения на Украине», — отметил Блохин.

Он добавил, что спикер будет вынужден занять ту позицию, которой придерживается действующая власть.

51-летний Майк Джонсон уже в четвертый раз избирается в палату представителей. Является сторонником бывшего президента США Дональда Трампа. До своей политической карьеры Джонсон почти 20 лет занимался конституционным правом.

Получив пост спикера палаты представителей, Джонсон заявил, что будет продвигать консервативную программу и бороться «с пагубной политикой администрации Байдена».

Ранее Киеву предрекли сокращение помощи от США с приходом Джонсона.