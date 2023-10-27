Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американист: Джонсон является важной фигурой, но не определяющей

Американист Блохин: кардинальных перемен с приходом Джонсона ждать не стоит

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Политолог-американист Константин Блохин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал назначение члена Республиканской партии от штата Луизиана Майка Джонсона на должность спикера палаты представителей Конгресса США. По словам эксперта, Джонсон является важной фигурой, но не определяющей, поэтому кардинальных перемен относительно поддержки Украины ждать не стоит.

«Как бы этот Джонсон ни хотел что-то изменить, вряд ли у него это получится. Потому что все зависит не от президента, не от вице-президента, не от спикера, а от элит. <...> На Западе, конечно же, существует некий раскол, но тех, кто выступает за отказ от поддержки Украины, меньшинство. Пока у власти находятся русофобские элиты, их главная цель — это нанесение России стратегического поражения на Украине», — отметил Блохин.

Он добавил, что спикер будет вынужден занять ту позицию, которой придерживается действующая власть.

51-летний Майк Джонсон уже в четвертый раз избирается в палату представителей. Является сторонником бывшего президента США Дональда Трампа. До своей политической карьеры Джонсон почти 20 лет занимался конституционным правом.

Получив пост спикера палаты представителей, Джонсон заявил, что будет продвигать консервативную программу и бороться «с пагубной политикой администрации Байдена».

Ранее Киеву предрекли сокращение помощи от США с приходом Джонсона.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий