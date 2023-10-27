В Грузии прошли многочасовые переговоры премьеров Армении и Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава правительства Азербайджана Али Асадов провели встречу в Грузии, которая длилась несколько часов. Подобные переговоры состоялись впервые после передачи всей территории Нагорного Карабаха под контроль Баку, сообщило информационное агентство АПА.

В материале указано, что беседа состоялась при посредничестве грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили. При этом никакие детали переговоров в данный момент не разглашаются.

«Премьер-министры Азербайджана и Армении провели встречу в Грузии», — говорится в сообщении.

26 октября председатель армянского кабинета министров Никол Пашинян принял участие в международном Форуме Шелкового пути, который проходит в Тбилиси. В ходе мероприятия он заявил, что Ереван и Баку могут подписать соглашение о мире и нормализации отношений между странами в течение нескольких месяцев.

В этот же день грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил о готовности республики к сотрудничеству с Арменией и Азербайджаном для стабилизации ситуации в регионе. Как он указал, Тбилиси считает Ереван и Баку дружественными для себя государствами.

Ранее папа Римский Франциск наградил Никола Пашиняна рыцарским орденом.