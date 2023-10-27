Китай отказался участвовать во встрече по украинской «формуле мира»

Китай не будет участвовать во встрече, посвященной вопросам реализации украинской «формулы мира». Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что в состав участников входят страны G7, ЮАР, Катар, Турция и Индия. По данным агентства, некоторые государства будут участвовать в конференции в режиме онлайн. Офис украинского лидера сообщал об участии во встрече на Мальте представителей больше 50 стран.

20 октября глава Украины Владимир Зеленский заявлял, что провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе переговоров особое внимание было уделено обсуждению следующего раунда переговоров по «формуле мира» на Мальте, а также конференции по восстановлению Украины.

До этого президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса провел телефонный разговор с Зеленским, во время которого они обсудили урегулирование на Украине и зерновую сделку.

18 октября сообщалось, что советники глав иностранных государств по национальной безопасности проведут встречу на Мальте в октябре, где обсудят предложенную Киевом «формулу мира».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.