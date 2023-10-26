Путин призвал приглашать иностранцев к работе в космической сфере в России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными космической отрасли заявил, что нужно привлекать образованных зарубежных специалистов к работе в космической сфере в России. Его слова передает РИА Новости.

«Если это талантливые молодые люди, увлеченные этим видом деятельности, то, конечно, да», — сказал глава государства.

По мнению российского лидера, это может помочь развитию взаимоотношений с другими государствами в космической области.

26 октября Путин посетил Ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия» в подмосковном Королеве, где пообщался с молодыми учеными и специалистами. В ходе встречи президент заявил об интересе властей в развитии частных космических компаний и призвал подумать об экспорте космических сервисов в страны ШОС и БРИКС.

Ранее Путин поручил кабмину разработать нацпроект по развитию космической отрасли.