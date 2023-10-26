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Москва обсудила на встрече с ХАМАС освобождение заложников и эвакуацию россиян

МИД РФ: в Москве обсудили с ХАМАС освобождение заложников и эвакуацию россиян

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Министерство иностранных дел России сообщило, что российская сторона обсудила на встрече с представителями палестинского движения ХАМАС в Москве освобождение заложников и эвакуацию россиян из сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Во внешнедипломатическом ведомстве напомнили, что в Москве находится член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук.

«С ним состоялись контакты в продолжение российской линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также обсуждался вопрос об эвакуации граждан РФ и других иностранцев с территории сектора Газа.

Перед этим официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что член политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС Абу Марзук с делегацией прибыл в Москву. Незадолго до этого информацией о прибытии Марзука поделился анонимный источник.

Ранее российские дипломаты передали гуманитарную помощь для пострадавших в Израиле.

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